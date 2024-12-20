İngiltere’nin perakende satışları beklentilerin altında kaldı

İngiltere’nin Kasım 2024 perakende satışları, Ekim ayındaki %0.7'lik düşüşün ardından %0.2 oranında bir artış gösterdi. Ekonomistler, %0.5'lik bir artış beklerken, gelen veriler birçok mağaza kategorisinde karışık sinyaller verdi. Yine de bu artışın geçici olabileceği vurgulanıyor, zira ülkenin bütçesi yürürlüğe girdiğinde, ücretler, istihdam ve fiyatlar daha fazla baskı altında kalabilir.

Perakende satış artışlarının çoğunluğunu gıda dışı mağazalar (+%2.5) ve gıda mağazaları (+%0.5) oluşturdu. Bununla birlikte, giyim satışları %2.6 gerilerken, otomobil yakıtı satışları da %0.7 düştü. Diğer perakende sektörlerinde, ev eşyası satışları %1.1 oranında bir artış sağladı. Ancak, tekstil ve ayakkabı satışlarındaki %2.6'lık düşüş dikkat çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), artan enflasyon oranları ve iş gücü piyasasında yaşanan soğuma ile baş başa. Perakende satışlarındaki bu artış, talep kaynaklı enflasyonu hızlandıracak gibi görünmüyor. Ancak, BoE faiz oranlarını kesmeye yönelik temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Banka, enflasyonun kökleşmesinden endişe ederken, iş gücü piyasasındaki daralma ve artan yaşam maliyetiyle mücadele etmeye devam ediyor.

Sterlin/Dolar paritesi, perakende satış verisinin açıklanmasının ardından dalgalandı ve 1.25088 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, piyasa genelindeki belirsizlikler ve makroekonomik faktörler nedeniyle daha fazla dalgalanma yaşanması bekleniyor.