İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

Sky News'in haberine göre, İngiltere Başbakanı kabinede değişiklikler yaparken, yeni İngiltere Savunma Bakanı olarak Grant Shapps açıklandı. Geçtiğimiz ay Wallace, Sunak'ın bir sonraki kabinede değişiklik yapması durumunda Britanya Savunma Bakanı olarak görevinden ayrılacağını belirtmişti

İngiliz medyası bugün (Perşembe) Wallace'ın Sunak'a bir mektup göndererek İngiltere Savunma Bakanı olarak görevinden resmen istifa ettiğini bildirdi.

Bu, Shapps'ın bu yıl üstleneceği beşinci kabine görevi ve bundan önce Başbakan Boris Johnson'ın görev süresi boyunca İngiltere Ulaştırma Bakanı, Liz Truss hükümetinde İçişleri Bakanı, Ticaret İşleri Bakanı ve mevcut hükümette de Enerji Bakanı olarak görev yapmıştı.