Iniesta emekliliğini duyuracağı günü açıkladı

Barcelona efsanesi Andreas Iniesta, futboldan emekliliğini duyuracağı tarihi açıkladı. Efsane oyuncunun emeklilik kararını bir basın toplantısı ile duyuracağı ve gelecek planlarını açıklayacağı öğrenildi.

Barcelona’da oynadığı futbolla herkesin sevgilisi olan Iniesta, 2018 yılında altyapısından yetiştiği takımdan ayrılarak Japon ekibi Visel Kobe’ye transfer oldu. Burada 5 yıl forma giyen Iniesta, Katar ekibi Emirates Clup’a giderek 1 yıl forma giydi.

Katar’dan ayrılma kararı alan ve kulüpsüz kalan 40 yaşındaki oyuncunun aktif futbolculuk hayatına nokta kayma kararı aldığı öğrenildi. Iniesta, emeklilik kararını resmen açıklayacağı tarihi duyurdu. Efsane oyuncu, 8 Ekim’de düzenleyeceği basın toplantısı ile emeklilik kararını resmen duyuracak.

Gelen bilgilere göre Iniesta basın toplantısında emeklilik kararının yanı sıra gelecek planlarını da anlatacak.

XAVI İLE HARİKA İKİLİYDİ

Barcelona forması giydiği dönemde özellikle Xavi ile birlikte harika bir ikili olan Iniesta, Katalan ekibinde çıktığı 674 maçta 57 gol attı ve 135 asist yaptı. İspanyol oyuncu, Visek Kobe’de çıktığı 135 maçta ise 26 gol atarak 25 asist yaparak takımına katkı verdi.

Iniesta, forma giydiği son takım olan Emirates Clup’ta ise 23 maçta 5 gol atarak 1 asist yaptı. İspanyol oyuncu, milli takımla yaşadığı Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra 9 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası ve 6 İspanya Kral Kupası kazandı. Iniesta, Japonya’da ise lig şampiyonluğu, Japonya Kupası ve Japonya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.