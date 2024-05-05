İniş sırasında yolcu uçağının kanadına kuş çarptı

Kaynak: DHA
İniş sırasında yolcu uçağının kanadına kuş çarptı
Siirt seferini yapan yolcu uçağının kanadına iniş sırasında kuş çarptığı belirtildi. Uçak sorunsuz inerken, bir sonraki seferin ertelendiği duyuruldu.

Türk Hava Yolları'na ait olan TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçak, İstanbul-Siirt seferini gerçekleştirmekteydi ve planlanan kalkış saati olan 08.30'da havalandı. Ancak Siirt Havalimanı'na iniş sırasında uçağın kanadına bir kuş çarptı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, olayın bildirilmesi üzerine teknik ekip uçağın kontrolü için görevlendirildi.

UÇUŞ ERTELENDİ

Teknik ekibin incelemesi sonucunda herhangi bir sorun tespit edilmedi. Ancak planlanan 11.30'daki Siirt-İstanbul seferi ertelendi. Uçak, teknik kontroller nedeniyle yaklaşık 2 saatlik bir rötarın ardından 13.30'da havalandı.

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