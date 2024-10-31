İnkılâp Kitabevi, okurlarıyla buluşmaya hazır

İnkılâp Kitabevi, bu sene 41.’si düzenlenecek İstanbul Kitap Fuarı'nda, geniş yazar kadrosu ve dikkat çeken yeni eserleriyle okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İnkılâp Kitabevi, yeni markaları Üçüncü Göz ve Gutenberg ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuara katılacak. İnkılâp Kitabevi’nin stantlarında Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu ve Yaprak Dökümü gibi kült eserleri yeni ve modern kapak tasarımlarıyla sunulacak. Bunun yanı sıra, fuarda okurlarıyla ilk kez buluşacak eserler arasında Cihat Çiçek'in 'Dikkat Zengin Yapabilir', Sinan Meydan'ın beklenen kitabı 'Lozan' ve Zeynep Oral'ın 'O Çılgın İnsanlar' kitabı da yer alacak.

YENİ YAYINEVLERİ DE YER ALACAK

İnkılâp Kitabevi’nin okurlarla buluşacağı iki farklı stanttan birinde, çocuk kitapları yayımlayan markası Mandolin Yayınları da yerini alacak. Küçük okurlara eğitici ve eğlenceli eserler sunan Mandolin Yayınları, ‘Fil Fikri Nereden Buldun Bu Fikri?’ ve ‘Benim Saçlarım Neden Turuncu?’ gibi yeni kitaplarını okuyucularla buluşturacak. Ayrıca Nur Türkoğlu, Damla Girgin ve Akasya Asıltürkmen de minik okurlar için kitapları imzalayacak.

Ayrıca, fuar boyunca kalabalık bir yazar kadrosuyla imza günü etkinlikleri de olacak. Osman Pamukoğlu, Sinan Meydan, Zümra Atalay, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Zeynep Oral ve Pelin Batu gibi tanınmış isimler imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

HANGİ YAZARLAR OKURLARLA BULUŞACAK?

2 Kasım Cumartesi günü, Cihat Çiçek, Zümra Atalay, Gülşen İşeri ve Halil İbrahim Özcan kendi eserlerini okurları için imzalayacaklar. 3 Kasım Pazar günü ise Sinan Meydan, Ayşegül Aldinç, Gülşen İşeri, Damla Girgin, Aylin Çakır Bektaş ve Meri Çevik Simyonidis imza masasında kitapseverleri karşılayacak.

9 Kasım Cumartesi günü, kitapseverler Osman Pamukoğlu, Pelin Batu, Gülşen İşeri, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Başak Sayan, Cem Arslan, Nur Türkoğlu, Naim Babüroğlu, Aygül Aydın ve Akasya Asıltürkmen ile buluşarak kitaplarını imzalatma fırsatı yakalayacak.

10 Kasım Pazar günü, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Osman Pamukoğlu, Vuslat Saraçoğlu, Gülşen İşeri, Hande Çiğdemoğlu, Bilge Uzun ve Demet Cengiz imza gününde okurlarla bir araya gelecek. Her bir gün, farklı yazarlar ve farklı eserlerle dolu bu etkinlikler, edebiyatseverler için kaçırılmayacak fırsatlar sunacak.