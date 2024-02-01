İnmemiş testis hastalığı nedir

İnmemiş testis hastalığı, erkek çocuklarda testislerin torbada (skrotum) yer almadığı bir durum. Bu hastalık, testislerin gelişimini, hormon salgılamasını ve sperm üretimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca testis kanseri riskini de artırabilir. İnmemiş testis hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, hormonal veya gelişimsel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

İnmemiş testis hastalığının tanısı, genellikle fizik muayene ile konulabilir. Bazen ultrason, manyetik rezonans veya laparoskopi gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. İnmemiş testis hastalığının tedavisi, çoğunlukla cerrahi müdahale ile yapılır. Testis, kasıktan veya karından yapılan küçük bir kesi ile torbaya indirilir. Bazı durumlarda hormon tedavisi de uygulanabilir.

TEŞHİSİ

İnmemiş testis hastalığının erken teşhis ve tedavisi, ileride oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek için çok önemlidir. Bu hastalıkta, testislerin bir yaşından önce torbaya inmesi gerekmektedir.

Bebeklerde sık rastlanan inmemiş testis hastalığı, anne babaların dikkat etmesi gereken bir konudur. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, “İnmemiş testis, toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Bu hastalığın erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir. Aksi takdirde bebeklerde ileride ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir” diye uyardı.



