Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu

Ünlü sanatçı Inna’nın konserine gelen seyirciler arasında rastgele mikrofonu uzattığı bir çocuğun “Bozkurt!” diye haykırması sosyal medyada gündem oldu.

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Elena Alexandra Apostoleanu (Inna), Türkiye'ye olan sevgisiyle sık sık gündeme geliyor.

37 yaşındaki şarkıcı, bu kez konserine gelen küçük bir çocuğun söylemleriyle viral oldu. Ünlü sanatçı, konser arasında sahne önünde bulunan bir çocuğa "Nerelisin?" diye sordu.

"BOZKURT" DİYE HAYKIRDI

Küçük çocuk, mikrofona yaklaşıp, "Bozkurttttt!" diye haykırdı. Çocuğun haykırışı sonrası konser alanında yer alan seyirciler, büyük bir alkış tufanı başlatırken,

INNA KÜFÜR SANDI

Inna, topluluğu, "Mikrofona kötü bir kelime mi söyledi?" diye seyircilere sordu. Daha sonrasında Rumen yıldız, konserine kaldığı yerden devam etti.

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