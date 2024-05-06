İnşaat çalışması sırasında devrilen vinç faciaya yol açıyordu

Kaynak: İHA
İnşaat çalışması sırasında devrilen vinç faciaya yol açıyordu
İstanbul’un Avcılar ilçesinde inşaat çalışması esnasında toprağın çökmesi neticesinde vinç, park halindeki otomobilin üstüne devrilirken, facia son anda atlatıldı.

Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, inşaat çalışması esnasında vincin tekerlerinden birinin altındaki toprakta çökme meydana geldi. Toprağın çökmesiyle vinç yana doğru devrilirken, vincin bir kısmı park halindeki 34 VVT 58 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

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Olay esnasında otomobilin yanında bulunan 2 kişi kazayı kıl payı atlattı. Otomobil ağır hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çökme nedeniyle yere düşerek yaralanan bir inşaat çalışanı ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, vincin aracın üstüne düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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