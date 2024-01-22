İnşaat devinin patronu rüşvetten tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen, Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. ile mühendisler Ö.F.A, B.A, A.K, T.A, S.K ile müteahhit A.G. tutuklandı. Hamile olduğu belirlenen 1 şüpheli serbest bırakıldı

TUTUKLANANLAR ARASINDA İNŞAAT DEVİNİN PATRONU DA YER ALIYOR

Türkiye'nin birçok bölgesinde, çok sayıda projeye imza atan Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül de HalkTV’nin haberine göre yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

Tutuklanan 8 zanlının yanı sıra diğer 13 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

"Resmi belgede sahtecilik" yaptığı tespit edilen belediye personeli bazı şüpheliler hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığından soruşturma izni isteneceği, 3 yapı denetim kuruluşunun faaliyet izinlerinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazılacağı öğrenildi.

Ayrıca, bazı şüphelilere "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma açılacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Büyükçekmece Belediyesindeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.