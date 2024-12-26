İnşaat hâlindeki bina çöktü: Enkaz altında çok sayıda kişi var

Migori’nin Rongo ilçesinde bir inşaat halindeki bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay, dün saat 15.00 civarında meydana geldi. Rongo İlçe Polis Komutanı Salim Fundi, olayın ardından hızla kurtarma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Fundi’nin açıklamasına göre, kaç kişinin enkaz altında kaldığı henüz netlik kazanmadı. Ancak bir kazıcı makine, kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla olay yerine getirildi. “Enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız,” dedi Fundi.

Migori İl Sekreteri Oscar Olima, olay yerine acil müdahale ekibiyle birlikte geldi. Bir kadının enkazdan kurtarıldığını ve tedavi için Migori İlçe Sevk Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Dr. Olima, bölgedeki ambulanslar ve ağır iş makinelerinin çalışmalarına devam ettiğini ekledi.

Yerel halkın da kurtarma çalışmalarına destek verdiği olay yerinde yetkililer, daha fazla can kaybı yaşanmaması için hızlı ama dikkatli bir şekilde hareket ediyor. Çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.