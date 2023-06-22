İnşaat işçilerinin sıra kavgası

İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı inşaatta çalışan alçı işçileri ile seramik işçileri arasında inşaatın içindeki asansörden kendi malzemelerini çıkarma sırası yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine alçı işçileri, seramik işçilerine bıçakla saldırdı. Olayda işçilerden M.Y.(33), S.Y.(19), G.K.(43) ve Suriye uyruklu M.N. (22) çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili A.A.(23), A.A.(47), O.Ö.(23), İ.A.(17) ve O.Ö.'yü (16) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.