İnşaat işçisi kadının hayatını kurtardı

Kaynak: İHA
İnşaat işçisi kadının hayatını kurtardı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde 41 DR 640 plakalı Opel marka otomobiliyle seyretmekte olan A.Y, D-130 Karayolu'na döneceği esnada aracının hakimiyetini kaybetti.

Ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu. Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı. Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkartıldı.

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