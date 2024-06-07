İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı

Kaynak: AA
İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı

İnşaat malzemesi sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 10,9 artış gösterdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nden açıklama....Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu'nun mayıs sonuçları belli oldu.

İMSAD'ın raporuna göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi martta yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdi. İlk çeyrekteki üretim artışı yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü ise yılın ilk çeyreğindeki büyüme yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti. Sektör, 6 çeyrektir artan bir hızla büyümeye devam ettiği raporda belirtildi. 2017 yılının üçüncü çeyreğinden sonraki en hızlı dönem büyümesini gerçekleştirdi.

Ocak-mart döneminde 16 alt sektörde üretim artarken, 6 alt sektörde azaldı.

İnşaat malzemeleri üretiminde ilk çeyrekte çimentoda yüzde 26,8, hazır betonda yüzde 26,5 oldu. Artış, Demir-çelik çubuk profilde yüzde 24 ve inşaat camlarında yüzde 22,4 artış gösterdi.

Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,3, seramik sağlık gereçleri yüzde 19,6, metal yapı ve yapı parçaları üretimi yüzde 15, demir çelik radyatör üretimi yüzde 10,8 ve birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi yüzde 11 azaldı.

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