İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü 8 yaralı. İşte o dehşet dolu dakikalar

Tayvan’ın Taichung şehrinde inşaat vincinin metro hattına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü 8 yaralı. İşte o dehşet dolu dakikalar

Tayvan’ın batısında bulunan Taichung şehrinde yapımı süren inşaatta bir vinç yerel saatle 12.29 sıralarında koparak sefer yapan trenin üzerine düştü.

1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Taichung itfaiyesinin paylaştığı bilgilere göre, hayatını kaybeden 52 yaşındaki kadının vincin kopan kolunun darbesiyle trenden savrulduğu öğrenildi.

Trenin altından çıkarılan kadının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı fakat yolda hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Olayın görgü tanıkları vincin trene çarpmasıyla trenin yan tarafını parçaladığını ve metal levhaları bıçak gibi keserek camları kırdığını söyledi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Taichung metrosu seferlerinin kısmen devam ettiği açıklandı.

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