İnşaatın iskelesi çöktü; 2 işçi yaralı

Gaziantep'in İncilipınar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra, iş yeri inşaatında, beton döküldüğü sırada, betonu kaldıramayan iskele çöktü. İskelenin üzerinde çalışan İsmail D. ile Mahmut M., enkaz altında kaldı. .

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine haber verdiolay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıkladı. Polis, ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.