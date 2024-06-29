İnşaatta dev yılan paniği

Kaynak: İHA
İnşaatta dev yılan paniği

Hava sıcaklığının artması yılanları da etkiledi. Elazığ'da bir inşaata giren 3 metre uzunluğundaki yılan büyük paniğe neden oldu.

Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış bir halde dev bir yılan gördü. İşçiler büyük panik yaşadı.

3 metrelik kara yılanı ölü zannetti. İşçiler ölü olup olmadığını öğrenmek için yılanın üzerine kum döktü.

Yılanın hareket etmesiyle işçiler büyük korkuya kapıldı. Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

Yılanın zehirli olup olmadığını bilmeyen işçilerden biri "İnşallah tekrar karşılaşmayız. Artık atacağımız her adımda yeri kontrol edeceğiz" dedi.

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