İnşaatta dev yılan paniği

Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış bir halde dev bir yılan gördü. İşçiler büyük panik yaşadı.

3 metrelik kara yılanı ölü zannetti. İşçiler ölü olup olmadığını öğrenmek için yılanın üzerine kum döktü.

Yılanın hareket etmesiyle işçiler büyük korkuya kapıldı. Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

Yılanın zehirli olup olmadığını bilmeyen işçilerden biri "İnşallah tekrar karşılaşmayız. Artık atacağımız her adımda yeri kontrol edeceğiz" dedi.