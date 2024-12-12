İnşaatta elektrik akımına kapılan işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçisi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen iş kazasında, elektrik akımına kapılan 54 yaşındaki Ali Ç., yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Erdek'e bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Ormanlı Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Ali Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Ali Ç.'nin cenazesi, olayın sonrasında otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sivas nüfusuna kayıtlı olan ve inşaat işçisi olarak çalışmak üzere Erdek'e geldiği belirtildi.

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