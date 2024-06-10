İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir inşaat içerisinde meydana gelen yaralama olayıyla ilgili şüpheli yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.K. isimli bir kişi yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, durumunun ağırlığı nedeniyle acil müdahale aldı. Polis ekipleri ise şüphelilerin peşine düştü.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla ilişkili olduğu belirlenen B.B.G., L.G. ve K.G. adlı üç şüpheli gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından L.G. ve K.G. serbest bırakılırken, B.B.G. adlı şüpheli ise bugün mahkemeye çıkarıldı ve "Yaşamı tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama" suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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