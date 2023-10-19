İnsan beyninde şaşırtan keşif. Beynin bilinmeyen özelliği ortaya çıktı

İnsan beyni bilim dünyasının en çok araştırdığı ve seneler geçse de asla tamamen keşfetmeyi bitiremediği bir konu. Son olarak yapılan yeni bir araştırma insanları benzersiz kılan beyin hücrelerini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, insan beyninde 3 binden fazla beyin hücresi tipi keşfettiklerini ve bu bağlantıların her insanı nasıl benzersiz kıldığını açıkladılar.

Yapılan son çalışma, korteks gibi yalnızca belirli beyin bölgelerindeki beyin hücre türlerini haritalandıran önceki araştırmaların üzerine inşa edildi. Bu çalışmalar 100’den fazla farklı beyin hücresi tipi buldu.

Çalışmada, beynin boyutunu, karmaşıklığını ve bu hücreler arasındaki bağlantıların bizi nasıl benzersiz kıldığına odaklanıldı.

Araştırmacılar insanların ortak bir planı paylaştığını ancak bu yapı taşlarındaki çeşitliliğin gerçekte kişinin kim olduğunu tanımladığını söylüyor.

Bu keşifler beraber beyin hastalıklarının farklı beyinleri nasıl etkilediği de daha iyi anlaşılabilir.