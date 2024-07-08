İnsan yüzlü örümceği kavanozda besliyor

Kaynak: İHA
İnsan yüzlü örümceği kavanozda besliyor

Hatay'da haşere ilaçlama uzmanı olarak çalışan Mehmet Şirin, tesadüfen bulduğu insan yüzlü örümcek olarak bilinen köşeli yengeç örümceğini kavanozda besliyor.

Antakya'da yaşayan Mehmet Şirin, Serinyol Mahallesi'nde bir evin bahçesinde daha önce hiç görmediği bir örümceğe rastladı. İnternet üzerinden araştırma yapan Şirin bu örümceğin halk arasında 'insan yüzlü örümcek' olarak bilinen köşeli yengeç örümceği olduğu öğrendi.

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Mehmet Şirin, örümceği hemen alarak bir kavanoz içerisinde beslemeye başladı. Mehmet Şirin'in örümceği ile yaptığı paylaşımlar ise büyük ilgi çekti.

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Bulduğu köşeli yengeç örümceği hakkında araştırma yapan Mehmet Şirin hayvanın arı ve sinek avlayarak beslendiğini öğrendiğini bu nedenle onu bu şekilde beslediğini anlattı.

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Uzun süredir yüzlerce haşere gördüğü halde insan yüzlü örümceğe ilk kez rastladığını belirten Şirin örümceğin zehirli ancak insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek oranda bir zehre sahip olduğunu belirtti. Şirin örümceğinin günde ortalama 5 sinek yediğini söyledi.

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