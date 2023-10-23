İnsanlara saldıran timsahlar öldürüldü

Malezya'nın Sabah eyaletinde 5 timsah, bölgede tehlike teşkil ettiği için öldürüldü.

KAYNAK: AA
İnsanlara saldıran timsahlar öldürüldü

The Star gazetesinin haberine göre, Malezya'nın Sabah eyaleti yaban hayatı yetkilisi Augustine Tuuga, insanlar için tehlike arz eden timsahlarla ilgili açıklama yaptı.

Yetkili Augustine, Kota Belud kentinde 4, Lahad Datu kentinde ise 1 timsahın öldürüldüğünü belirtti.

İNSANLARA KARŞI TEHLİKE ARZ EDİYOR

Söz konusu timsahların bölge sakinlerine saldıran timsahlar olmadığı ancak "insanlara karşı tehlike teşkil ettikleri" gerekçesiyle öldürüldüğü kaydedildi.

Kota Belud, Lahad Datu ve Tawau kentlerinde timsahların saldırısına uğradığı düşünülen 3 kişinin eylül ayından beri kayıp olduğu ifade ediliyor.

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