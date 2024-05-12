İnsanları yıllarca zararsız diyerek kandırdılar ama DNA'larımıza kadar zarar veriyor

Elektronik sigara kullanımı, sadece solunum yollarına değil, hücrelerimizin DNA yapısına kadar zarar veriyor. Elektronik sigara kullanımının bin 219 farklı genimizde farklılığa yol açtığı gösterilen Avrupa Solunum Derneği Bilimsel Komite Direktörlerinden Prof. Dr. Andrew Bush, evlerdeki elektronik sigara sıvılarını yanlışlıkla içildiği için 2-3 yaşındaki bebeklerde bile elektronik sigaraya bağlı zehirlenmeler gördüklerini açıkladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, sigara bağımlılarının gençlerde düşüşe geçildiği gibi görünse de bu “yeni nesil tütün ürünlerine geçişle", bir bakımda şekil değiştirdiğini; sigara endüstrisinin oluşturduğu “zararsız" algısı nedeniyle de bu ürünlerde başlama yaşının 10-11’e kadar düştüğünü açıkladı.

Antalya’da yapılan Türk Toraks Derneği’nin 27’nci Yıllık Kongresi’nde “Ergenlerde Büyük Tehdit! Yeni Nesil Tütün Ürünleri" başlıklı oturuma katılmak üzere Türkiye’ye gelen Avrupa Solunum Derneği Bilimsel Komite Üyesi ve İngiltere Imperial College Tıp Fakültesi, Ulusal Kalp Akciğer Enstitüsü’nden Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Andrew Bush ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bush, ergenler, çocuklar, hatta hamileler arasında dahi kullanımı oldukça artan ve elektronik sigara, iqos, puff bar gibi farklı form ve adlarla piyasada satılan “alternatif" tütün ürünlerinin tehlikelerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bush, evdeki e-sigara sıvılarını içme sonucu 2-3 yaşındaki bebeklerde dahi e-sigara zehirlenmelerine rastladıklarını kaydetti. Gerçekleştirilen bilimsel oturumda, endüstrinin esrar dahi içeren bazı ürünleri artık “astımlı hastaların kullandığı inhaler (fısfıs)" formunda satışa sunduğuna da dikkat çekildi.

EV KAZALARINA DAHİ YOL AÇABİLİYOR

E-sigaraların sanıldığı gibi masum olmadığını anlatan Prof. Dr. Bush, bu cihazlar yüzünden tütün ürünü kullanımının 10-11 yaşa kadar düştüğünü vurguladı. Prof. Dr. Bush’un sunumundaki en dikkat çeken verilerden biri de yapılan araştırmalara göre e-sigaranın bin 200’den fazla gende değişikliğe neden olduğuydu.

Prof. Dr. Bush, tütün ürünü kullanma yaşının bu kadar düşmesinin, ileride akciğer kanseri görülme yaşını da çok daha erkene çekme endişesi doğurduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Bush, bu ürünlerin patlama, yanma gibi kazalara neden olarak ciddi yaralanmaların da gerçekleşebildiğini örnekleriyle anlattı.

“10 YAŞINDA ÇOCUKLARIN KULLANDIĞINA ŞAHİT OLDUK"

Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, ülkemizde 10 yaşından itibaren elektronik sigara kullananlara şahit olduklarını anlatarak, “16 yaşın altında yapılmış bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 4.5-5'i düzenli, yüzde 20’si ise ara sıra olmak üzere elektronik sigara ve ürünlerini kullanıyor. Çocuklarımızdan önce ne yazık ki ebeveynler, eğitimciler ve sağlıkçılar tehlikeyi bilmiyor. Yapılan araştırmalarda görülmüş ki bu ürünlerin neredeyse üçte birinde Cannabis yani esrar var.

Bir sürü kanserojen madde var. Elektronik sigara kullanmasa bile bir çocuk bunun sıvılarını içerek toksik zehirlenmeler yaşayabiliyor. 6 yaşında bu şekilde zehirlenme vakalarımız oldu" dedi.