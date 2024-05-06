İnsanların haberi olmadan tedavide hangi ilacı kullanmışlar? Türkiye'deki özel üniversitede skandal

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden bir grup akademisyenin pandemi döneminde bir antibiyotik ve antiviral ilacı hastaların izni olmadan tedavilerinde kullandığı ve bu deneyi, bilimsel bir dergiye makale olarak sundukları iddia edildi.

BİLİM İNSANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu makalenin dergide yayımlanmasının ardından, bilim insanlarının tepkileri nedeniyle makale yayından kaldırıldı. Çalışmanın etik olarak sorunlu olduğunu vurgulayan hekimler, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün acil olarak harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

YÖK ADIM ATMALI

İki yıl önce, söz konusu araştırmanın yayımlandığı European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Springer-Nature) isimli dergide yardımcı editör olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, çalışmanın metodolojik açıdan sorunlu olduğunu ifade etti.

Ergönül, konu hakkında yaptığı açıklamada, ‘‘Fransız baş editör, çalışmanın kontrol grubu olmadığını ve metodolojik açıdan zayıf ve insanları yanlış yönlendirmesinin zarar vereceğini belirterek çalışmanın geri çekilmesi gerektiğini bildirmiş. Konu, YÖK tarafından da incelenmelidir’’ ifadelerini kullandı.

"‘Dergiye gönderilen makale o dönem üniversitenin enfeksiyon hastalıkları bölümü uzmanları olan Doç. Ferhat Arslan, Prof. Haluk Vahaboğlu’nun da aralarında olduğu bir grup akademisyenin yaptığı bir çalışma.” ifadelerini kullanan Ergönül, pandemi döneminde koronavirüs tedavisinde kullanılmayan bir antibiyotiğin, covid tedavisinde sonraları kullanımdan kaldırılan hidroksiklorokin isimli ilacın ve HIV infeksiyonu tedavisinde kullanılan antiviral bir ilacın hastalara verildiğini aktardı.

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünden araştırma metodolojisinde uzman Epidemiyolog Prof. Dr. Banu Çakır’ın, yayınlanan çalışmayı okuduktan sonra yöntemi eleştiren bir yazı gönderdiğini kaydeden Ergönül, dergide yer alan makaleyi geri çekme açıklamasını aktardı.

Derginin, makaleyi yayından kaldırırken, ‘Metodolojiyle ilgili endişeler editöre mektupta dile getirilmiş ve yazarlar yanıt vermişlerdir. Mektubun ve yazarların yanıtının daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesi üzerine, baş editörün artık sonuçların doğruluğuna güveni kalmamıştır.” ifadelerine yer verilirken, kontrol grubunun ve hastaların çalışmaya katılma izni eksikliği vurgulandı.