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  • 'İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler' Şahan Gökbakar sordu ‘Milyar parayı niye ve kime toplad

'İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler' Şahan Gökbakar sordu ‘Milyar parayı niye ve kime topladınız’

Şahan Gökbakar 15 Şubat’ta “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasını ve depremzedelere 20 yıl vadeli ev kredisini eleştirdi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:56
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'İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler' Şahan Gökbakar sordu ‘Milyar parayı niye ve kime topladınız’

'İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler' Şahan Gökbakar sordu ‘Milyar parayı niye ve kime topladınız’
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Gökbakar, ev ödeneklerine tepki göstererek, "E o zaman 'Milyar Şov' programıyla telefon başında milyar milyar parayı niye ve kime topladınız abi?" dedi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, televizyon kanallarının “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında milyarlarca lira yardım topladığını hatırlatarak, depremzedelere yapılacak ev ödeneklerine tepki gösterdi.

Gökbakar'ın şunları söyledi

"Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacakmış! Allah razı olsun! İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler? E o zaman 'Milyar Şov' programıyla telefon başında milyar milyar parayı niye ve kime topladınız abi?"

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