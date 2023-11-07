İnsanların korkulu rüyası kabızlığa birebir. Mucize ot ortaya çıktı

Gecesefası çiçeğinin kökleri müshil etkisine sahip olarak kabızlığa iyi geliyor.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
İnsanların korkulu rüyası kabızlığa birebir. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KABIZLIĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Gecesefası çiçeği; İştahsızlık sorununa iyi gelir. Akşam sefası çiçeğinin kökleri, müshil etkisine sahiptir.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

GECESEFASI OTU NEDİR?

Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitkidir. Akşamsefası (Mirabilis jalapa), akşamsefasıgiller (Nyctaginaceae) familyasından çok yıllık bir süs bitkisi türüdür.

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