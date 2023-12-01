İnsanların ölmeden önce pişmanlık duyduğu 5 şey

İnsanların çoğunun ölmeden önce “Keşke başkaları için değil kendim için gerçek bir hayat geçirecek cesaretim olsaydı” dediğini kaydeden Ware, birçok kişinin de gerçek duygularını ifade edememekten, çok çalışmaktan ve mutluluğu aramamaktan pişmanlık duyduğunu aktardı.

Kitapta yer alan “ölümden önceki başlıca 5 pişmanlık” şöyle: