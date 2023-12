İnsanların ölmeden önce pişmanlık duyduğu 5 şey

Avustralyalı hemşire Bronnie Ware'in ilk baskısını 2012'de yapan kitabı ‘The Top Five Regrets of the Dying’ (Ölen İnsanların Başlıca 5 Pişmanlığı) sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İlki 2012'de yayınlanan ve 2019 yılında Ware tarafından yeniden yazılan ‘The Top Five Regrets of the Dying’ (Ölen İnsanların Başlıca 5 Pişmanlığı) isimli kitap birçok insanla hayatlarının son anlarını geçiren Bronnie Ware'in anekdotlarından oluşuyor.