İnsanların yüzde 50’sinde varmış. 15 yıl sonra herkesin korktuğu o hastalığa yakalanacak

Sinema dünyasının en önemli karakterlerinden Thor’u canlandıran Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenmişti. 40 yaşındaki oyuncunun hem anne hem de babasından gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğu biliniyordu.

Hatta sağlığına odaklanmak isteyen aktörün oyunculuğu bıraktığına dair haberler yapılmış, yakışıklı aktör bu haberleri yalanlamıştı.

Oyuncu cephesinde sular ve dedikodular hız kesmezken bilim insanlarından kötü haber geldi. Barselona'daki Sant Pau Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar 10 bin kişiden ve 3 bin beyin donöründen gelen verileri inceledi ve ApoE4 geninin iki kopyası olanların çoğunluğunun 55 yaşına geldiklerinde Alzheimer belirtileri gösterdiğini açıkladı. Ayrıca insanların yüzde 50’sinin bu gen profiline sahip olduğu belirtildi.

2010 yılında model Elsa Pataky evlenen oyuncunun India, Tristan ve Sasha adında 3 çocuğu var.