İnsanlık bir kez daha öldü. Arkasına bile bakmadan gitti

Aydın’da karşıdan karşıya geçen kadına çarpan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan gitti.

İnsanlık bir kez daha öldü. Arkasına bile bakmadan gitti

Aydın’da meydana gelen kaza bir kez daha insanlığın öldüğünü hatırlattı.

DHA’nın haberine göre, kaza, Didim ilçesi Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen kadına, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kadın metrelerce havaya yükselirken, olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası kadın yeniden ayağa kalkarken, sürücü ise araçtan inmeden olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın ilk tedavisinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan araç sürücüsünün ise olaydan birkaç saat sonra emniyete giderek teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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