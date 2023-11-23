İnsanlık öldü. 50 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Tigray ve Amhara eyaletlerinde yaşanan kuraklık sonucu, en az 50 kişi açlıktan öldü. Kuraklık nedeniyle mahsuller telef olurken, binlerce besi hayvanı da telef oldu.

KAYNAK: AA
İnsanlık öldü. 50 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Tigray ve Amhara eyaletlerinde kuraklık sonucu 50'den fazla kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Addis Standard'ın haberine göre, kuraklıktan ötürü mahsullerin telef olduğu Tigray'ın Abergelle Yechila bölgesinde en az 46 kişi, Amhara eyaletinin Waghemra bölgesinde 6 kişi açlıktan ötürü hayatını kaybetti.

KUZEYDE KURAKLIK GÜNEYDE SEL FELAKETİ

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Öte yandan, kuraklık sonucu binlerce besi hayvanı da telef oldu.

Kuzeyde kuraklıkla mücadele eden ülke, doğu ve güney bölgelerinde de sellerin yol açtığı felaketle boğuşuyor. Sellerden ötürü binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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KOMŞU KENYA VE SOMALİ’DE SEL 100’DEN FAZLA CAN ALDI

Etiyopya'nın komşusu Kenya ve Somali'de de görülen sel felaketi sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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AYLARCA YARDIM GİDEMEYEN BAHTI KARA YER

Tigray'daki çatışmaların ardından hırsızlık ve yolsuzluk gibi sorunlardan ötürü Birleşmiş Milletler ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı bölgeye aylarca yardım göndermemişti. Operasyonlardaki güvenlik önlemleri ve kontrollerin sağlanmasının ardından geçen ay yardım çalışmaları yeniden başlatılmıştı.

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