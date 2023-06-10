İnsanlık ölmemiş dedirten olay

Afyonkarahisar’da aracını tamir için gittiği sanayi sitesinde bulduğu 4 bin 500 TL parayı polise götüren Recep Selçuk isimli vatandaş, bir gün sonra paranın sahibine ulaşması ile insanlık ölmemiş dedirtti.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay

İHA'nın haberine göre, olay, Bolvadin ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Aracında yaşanan bir sorunu tamir ettirmek için sanayi sitesine giden Recep Selçuk aracıyla ilerlerken yolda bir miktar para olduğunu fark etti.

Parayı alan Selçuk daha sonra emniyet yolunu tutup para bulduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Olayın ertesi günü emniyete başvuran Gazi Aktaş (65) isimli vatandaş para kaybettiğini söyledi. Paranın miktarı ve banknot tutarlarını belirten Aktaş’a bulunan para tutanak karşılığında teslim edildi.

Olayla ilgili konuşan Selçuk, sitede gezerken parayı bulduğunu ve polise gittikten sonra paranın tutanak karşılığında sahibine teslim edildiğini kaydetti.

Aktaş, parasını düşürdükten sonra kendisine ulaştıran Selçuk’a teşekkür ederek, sanayi sitesinde yemek yerken parasını düşürdüğünü ifade ederek, “Kendisine binlerce defa teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisi parayı bulup emniyete getirmiş ve ben de onlardan teslim aldım. Böyle bir insan bulunmaz” dedi.

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