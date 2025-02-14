Instagram, beğenmeme butonunu teste başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram, beğenmeme butonunu teste başladı

Instagram, yorumları sıralamada yeni bir döneme giriyor. Kullanıcılar artık olumsuz veya ilgisiz buldukları yorumları gizlice işaretleyebilecek. Meta, özelliğin daha iyi bir deneyim sunmayı amaçladığını belirtti.

Instagram, kullanıcıların yorumları olumsuz değerlendirmesine olanak tanıyan yeni bir butonu test etmeye başladı. Şirket, bu yeni özelliğin, kullanıcıların rahatsız edici veya ilgisiz buldukları yorumları özel olarak işaretlemelerine yardımcı olacağını doğruladı.

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Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, “Bazılarınız Instagram’da yorumların yanında yeni bir buton gördü. Bu buton, belirli bir yorumu iyi hissettirmediğini özel olarak işaretleme imkanı sunuyor. Test aşamasında olduğumuzu vurgulamak isterim. Beğenmeme sayısı görünmeyecek ve kimse kimin butona bastığını bilmeyecek. Gelecekte, bu sinyali yorum sıralamasına entegre edebiliriz ve beğenilmeyen yorumlar daha aşağıya düşebilir. Amacımız, Instagram’daki yorumları daha dostane hale getirmek” dedi.

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Bu özelliğin test edildiğine dair ilk ipucu, geçtiğimiz ay uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılmıştı. Meta, özelliği resmi olarak duyurarak, yorum kalitesini artırmaya yönelik bir adım olduğunu belirtti. Şirketin sözcüsü, “İnsanların Instagram deneyimlerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olacak yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Bu butonu, Reels ve Akış gönderilerindeki yorumların yanına ekleyerek, kullanıcıların olumsuz veya alakasız buldukları yorumları özel olarak işaretleyebilmelerini sağlıyoruz. Şu an için küçük bir grupla test ediyoruz, ilerleyen süreçte bu yorumları daha aşağıya taşımayı da deneyebiliriz” açıklamasında bulundu.

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Instagram, sosyal medya platformlarında daha iyi bir yorum deneyimi sunmayı hedeflerken, Reddit gibi platformların uzun yıllardır kullandığı aşağı oylama sistemine benzer bir modeli test ediyor. Ancak Meta’nın bu yeni beğenmeme butonunu, Reddit kadar etkili kullanıp kullanmayacağı henüz net değil.

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