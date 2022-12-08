Instagram güvenlik konusunda bilgi verecek. Sahte uygulamalar indirmeye son

Instagram, yaptığı bir duyuruda yeni özelliğini tüm kullanıcılar için aktif hale getirildiğini açıkladı. Hesap Durumu özelliğini daha öncesinde yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıya sunan Instagram özelliği tüm kullanıcılara açtı.

Instagram, güncellemelerle kullanımı daha etkili hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Bunun için de kullanıcılara yeni güncellemeler sağladığını açıkladı. Son güncellemeyle birlikte de platform, hesabı kapatılmak üzere olan ya da herhangi bir riskle karşı karşıya kalan kullanıcıları uyaracağını ifade etti.

Şirket, yeni özellikle ilgili bilinmesi gereken detayları açıkladı. “Hesap Durumu, paylaştığınız bir şeyin (yorumlar, gönderiler veya hikayeler gibi) Topluluk Kurallarına aykırı oldukları gerekçesiyle kaldırılıp kaldırılmadığını ve bunun hesabınızın kaldırılmasıyla sonuçlanma olasılığının olup olmadığını görmenin yollarından biridir.”

Bununla birlikte Topluluk Kuralları ihlali gerekçesiyle hesabınız kaldırılırsa Instagram uygulamasından bildirim alacağınızı belirtti. Bu kaldırma işlemini ise Hesap Durumu ekranında istediğiniz zaman kontrol edebileceksiniz. Ayrıca Topluluk Kurallarına aykırı bir durum olmadığını düşünüyorsanız değerlendirme talebinde bulundu.

Instagram CEO’su Adam Mosseri güncellemeyle ilgili paylaşım yaptı. Yeni özelliğin, daha fazla şeffaflık sağlamaya ve uygulamadaki fırsatları üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca şu sözleri ekledi:

“Ayrıca profesyonel bir hesabınız varsa Tavsiye Kurallarımıza aykırı bir içerik paylaşıp paylaşmadığınızı veya profilinizde böyle bir şey olup olmadığını görmek için de Hesap Durumu özelliğini kullanabilirsiniz.”