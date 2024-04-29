Instagram duyurdu. Artık uygulamaya giremeyeceksiniz

Instagram, Türkiye'deki 57 milyondan fazla kullanıcıya hitap ederek dikkat çekici bir duyuru yaptı: Bu uygulama, Türkiye'de kapatılacak.

Instagram gibi platformlar, iletişim kurma, paylaşım yapma ve içerik takibi gibi pek çok işlevi barındırarak milyonlarca kişinin günlük yaşamında önemli bir yer edinmişti.

Ancak bu sefer, Instagram resmi bir açıklama yaparak Türkiye'deki kullanıcıları için üzücü bir haber verdi.

BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULAMAYA GİRİLEMEYECEK

29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Threads uygulamasının Türkiye'deki kullanıcılar için kapatılacağı duyuruldu. Instagram'ın açıklamasına göre, bu karar Rekabet Kurumu'nun bir kararıyla alındı.

Bu kararla birlikte, Türkiye'deki kullanıcılar Threads uygulamasını indiremeyecek, threads.net adresine erişemeyecek, yeni profil oluşturamayacak veya mevcut profillerini kullanamayacaklar.

PROFİLLER DONDURULACAK SİLİNMEYECEK

Ayrıca, Instagram'ın açıklamasında, Türkiye'deki Threads kullanıcılarının profillerinin dondurulacağı ancak silinmeyeceği belirtildi. Profil dondurulduğunda, içeriklerin ve etkileşimlerin görünmeyeceği ifade edildi.

Instagram hesaplarının bu durumdan etkilenmeyeceği ve verilerin güvende olduğu vurgulandı.

PROFİL BİLGİLERİNİN KOPYASINI İSTEYENE DESTEK SAĞLANACAK

Instagram'ın, Threads uygulamasını Türkiye'ye tekrar getirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu süreçte kullanıcıların, platform bilgilerinin bir kopyasını istemeleri veya profilini silmeyi tercih etmeleri durumunda da destek sağlanacağı ifade edildi.