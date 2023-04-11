Instagram o özelliği iptal etti. Yakın zamanda gelmişti

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, . Bir süre önce Facebook ve Instagram’ı NFT ile uyumlu hale getiren şirket, bu destekten vazgeçti.

Meta, 11 Nisan’dan itibaren NFT’lere yönelik desteğini keseceğini açıkladı.

Meta, Instagram ve Facebook’a dijital sanat eseri paylaşma yeteneği kazandırdı. Hatta öğelerin satışı için bir dijital sanat pazarı kurabileceklerini söylemişti. Ancak şirket bu özelliği Instagram’da kaldırdı.

Meta’nın Ticaret ve Fintech Lideri Stephane Kasriel, Facebook ve Instagram’da NFT’lere ilişkin çalışmaların sonlanacağını söyledi. Sosyal medya devi, bunun yerine daha büyük etki yaratabileceği alanlara odaklanacak.

Ayrıca Instagram’da yeni dijital koleksiyon gönderileri oluşturmaya izin verilmeyecek. Halihazırda platformlarda yer alan NFT gönderilerinin blockchain ile olan ilgisi kesilerek normal bir paylaşım olarak gösterilecek.