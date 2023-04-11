11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Instagram o özelliği iptal etti. Yakın zamanda gelmişti

Yakın zaman önve Facebook ve Instagram’ı NFT ile uyumla hale gelmişti. Ancak Instagram o özelliği iptal etti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 08:25
Takip Et

Instagram NFT özelliğini kaldırdı

Instagram o özelliği iptal etti. Yakın zamanda gelmişti
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, . Bir süre önce Facebook ve Instagram’ı NFT ile uyumlu hale getiren şirket, bu destekten vazgeçti.

Meta, 11 Nisan’dan itibaren NFT’lere yönelik desteğini keseceğini açıkladı.

Meta, Instagram ve Facebook’a dijital sanat eseri paylaşma yeteneği kazandırdı. Hatta öğelerin satışı için bir dijital sanat pazarı kurabileceklerini söylemişti. Ancak şirket bu özelliği Instagram’da kaldırdı.

Meta’nın Ticaret ve Fintech Lideri Stephane Kasriel, Facebook ve Instagram’da NFT’lere ilişkin çalışmaların sonlanacağını söyledi. Sosyal medya devi, bunun yerine daha büyük etki yaratabileceği alanlara odaklanacak.

Ayrıca Instagram’da yeni dijital koleksiyon gönderileri oluşturmaya izin verilmeyecek. Halihazırda platformlarda yer alan NFT gönderilerinin blockchain ile olan ilgisi kesilerek normal bir paylaşım olarak gösterilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
4
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
5
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
6
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
7
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
﻿İstanbul’da uyuşturuculara şafak baskını
﻿İstanbul’da uyuşturuculara şafak baskını
﻿İstanbul’da uyuşturuculara şafak baskını
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Erman Toroğlu Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi: Rezalet
﻿Hindistan yeni telefon üretti. Rakiplerine karşı hangi sırada olacak
﻿Hindistan yeni telefon üretti. Rakiplerine karşı hangi sırada olacak
﻿Hindistan yeni telefon üretti. Rakiplerine karşı hangi sırada olacak
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.