Instagram’a beklenen özellik geldi. Gönderilere bu şekilde yanıt verilebilecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Instagram, kısa bir süre önce beklenen yeni özelliğini kullanıma aldı. Gönderilere GIF'lerle yanıt verebilme özelliği geldi.

Duyuru, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile bir sohbet sırasında Instagram'ın başkanı Adam Mosseri tarafından yapıldı.

Yorumlara GIF'lerin eklenmesiyle Instagram kullanıcıları artık kelimelerin ve emojilerin ötesine geçerek kendilerini GIF veritabanı olan Giphy'den animasyonlu görüntülerle ifade edebilecekler.

Bu özellik halihazırda Instagram’ın hem IOS hem de Android uygulamasının son sürümünde kullanılabilir durumda.