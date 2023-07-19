Instagram’a bilgi yarışması oyunu geliyor. O isim sızdırdı

Instagram canlı videolara bir yarışma oyunu üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Instagram’a bilgi yarışması oyunu geliyor. O isim sızdırdı

Editör: İsa Karaarslan

Teknolojide yeni özellikleri sızdırmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından Instagram’a yeni özelliğin geldiğini açıkladı.

Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram canlı videolarda bir bilgi Yarışması oyunu oynama yeteneği üzerinde çalışıyor.

Çalışmanın ayrıntılarıyla bilgi paylaşılmadı.

Oyunun nasıl olacağı ve ne zaman kullanıma açılacağı da henüz belli değil.

ÖZELLİK ÜZERİNE ÖZELLİK

Öte yandan Instagram’ın istenmeyen nesneleri kaldırma özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşmak istediğiniz fotoğrafta artık istemediğiniz nesneleri kaldırabileceksiniz.

al.jpg

fxdzvlhxgaargj0.jpg

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması Spor
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
Trabzon'da Atatürk heykeline balyozla saldıran kişi serbest bırakıldı Güncel
Trabzon'da Atatürk heykeline balyozla saldıran kişi serbest bırakıldı
2 gündür kayıp kadının ölüsü bulundu Güncel
2 gündür kayıp kadının ölüsü bulundu
Beşiktaş'ın kombine bilet fiyatları belli oldu Spor
Beşiktaş'ın kombine bilet fiyatları belli oldu
Rüyada motor görmek neye işaret? Rüyada motor görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada motor görmek neye işaret? Rüyada motor görmek ne demek?
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü Dünya
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü
UNESCO heyeti Kula-Salihli Global Jeoparkında Kültür Sanat
UNESCO heyeti Kula-Salihli Global Jeoparkında