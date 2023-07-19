Editör: İsa Karaarslan

Teknolojide yeni özellikleri sızdırmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından Instagram’a yeni özelliğin geldiğini açıkladı.

Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram canlı videolarda bir bilgi Yarışması oyunu oynama yeteneği üzerinde çalışıyor.

Çalışmanın ayrıntılarıyla bilgi paylaşılmadı.

Oyunun nasıl olacağı ve ne zaman kullanıma açılacağı da henüz belli değil.

ÖZELLİK ÜZERİNE ÖZELLİK

Öte yandan Instagram’ın istenmeyen nesneleri kaldırma özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşmak istediğiniz fotoğrafta artık istemediğiniz nesneleri kaldırabileceksiniz.