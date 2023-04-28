Instagram’a hikayelerle ilgili müthiş özellik. Bilgiler sızdırıldı

Editör: Ayşe Memiş

Instagram kendisini büyütmeye devam ediyor. Her geçen gün yeni özellikler geliyor. Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran Alessandro Paluzzi yine Instagram’ın hangi özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Kısa süre önce hikayelere yorum ekleme özelliğinin geleceğini duyuran Paluzzi, Instagram’ın bu özellik üzerinde çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Paluzzi açıklamasında, “#Instagram Hikayelere yorum gönderme özelliği üzerinde çalışıyor.” İfadelerini kullandı.

HİKAYELERE BAŞLIK EKLEME ÖZELLİĞİ

Bu kez Paluzzi, sosyal medya uygulaması Instagram’ın hikayelere başık ekleme özelliği üzerinde durduğunu belirtti. Hikayalerin altına başlık eklenebileceği vurgulandı.

Paluzzi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “#Instagram Hikayelere başlık ekleme özelliği üzerinde çalışıyor.“ dedi.

PAYLAŞIMLARA ANKETTE EKLENEBİLECEK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Paluzzi, artık yorumlar kısmına anket eklenebileceğini paylaşmıştı. Böylece yapılan paylaşımla ilgili anket yapılarak oylamaya sunulabilecek.