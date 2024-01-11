Instagram'a iki yeni özellik geliyor. Gizli gizli takip yapanlar dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram'a iki yeni özellik geliyor. Gizli gizli takip yapanlar dikkat
Instagram birinin takip etmediği ama gizli gizli onun ne yaptığını görmek isteyenler için yeni iki özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu iki özellik profil fotoğrafı büyütme ve altyazı özelliği oldu.

Çatı şirket Meta'nın bünyesinde bulunan Instagram, takip edilen ve edilmeyen kişilerin profil fotoğrafını büyütme üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde özellik devreye girdi. Artık kullanıcılar herkesin profil fotoğrafını büyük ekranda görebiliyor.

Artık bu özellik çok daha işlevsel hale gelecek ve profil fotoğrafına çok daha fazla büyütme imkanı sağlanacak.

PROFİL FOTOĞRAFI BÜYÜTME EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Instagram analisti Alessandro Paluzzi, X hesabından yeni profil fotoğrafı büyütme özelliği hakkında bir paylaşım yaparak profil fotoğrafının üstüne tıklatılıp büyütülebileceğini söyledi.

Instagram ayrıca altyazı özelliği için otomatik çevirme üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Otomatik çevirinin yapay zeka destekli olacağı düşünülürken daha özelliğe dair çok fazla bilgi verilmedi.

İŞTE ÖZELLİĞİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

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