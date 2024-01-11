Instagram'a iki yeni özellik geliyor. Gizli gizli takip yapanlar dikkat

Instagram birinin takip etmediği ama gizli gizli onun ne yaptığını görmek isteyenler için yeni iki özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu iki özellik profil fotoğrafı büyütme ve altyazı özelliği oldu.