Instagram’a yeni özellik geldi. Reels düzenlemek artık daha kolay

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, popüler içerik platformu Instagram, Reels düzenleme aracının kullanımı kolaylaştırmak için yenilikler getiriyor.

Instagram Reels ile ilgili ilk yenilik trendler ile ilgili. Güncelleme sonucunda kullanıcılar artık ekranın alt kısmındaki müzik simgesine dokunarak trendleri takip edecek. Böylece bu akımlara katılma imkânına sahip olacak. Bu kısımda trend şarkıların ve seslerin listesi yer alacak. Söz konusu yenilik yine TikTok’ta yer alan biz özellikti.

Bunların dışında bir şarkının kaç kez kullanıldığını da görmeniz mümkün olacak. Ek olarak içerik üreticileri, paylaştıkları videoların nasıl bir performansa sahip olduğu hakkında detaylı bilgi elde edecek. Bunun için de Reels içgörüler sayfasında güncelleme yapacak.