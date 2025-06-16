Instagram'da yapay zeka depremi: Hesaplar birer birer kapatılıyor

Son haftalarda Instagram kullanıcıları arasında panik yaratan bir hesap yasaklama dalgası yaşanıyor. Reddit ve X gibi sosyal medya platformlarında hızla yayılan şikayetlere göre, binlerce kullanıcı hiçbir hizmet şartı ihlali olmaksızın hesaplarının askıya alındığını veya tamamen yasaklandığını belirtiyor. Kullanıcılar, temyiz başvurularına da yanıt alamadıklarını ve doğrudan Meta'nın destek ekibine ulaşmakta zorlandıklarını dile getiriyor.

Bir Reddit kullanıcısı Dyrovicious, kişisel Instagram hesabının yasaklanmasıyla ilgili yaşadığı çaresizliği "Birden fazla temyiz başvurusu yaptım, kimliğimi yükledim ve tüm resmi kanallar aracılığıyla Meta'ya ulaşmaya çalıştım ama tamamen görmezden gelindim. Sanki boşluğa bağırıyor gibiyim," sözleriyle ifade etti. Bu durum, Meta'nın içerik oluşturucular ve işletmeler için öncelikli müşteri hizmeti sunan Doğrulanmış hesap abonelikleri olmasına rağmen, genel kullanıcıların yaşadığı iletişim kopukluğunu gözler önüne seriyor.

YAPAY ZEKA SUÇLANIYOR, META SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu toplu yasaklamaların ardındaki ana şüphe, yapay zeka otomasyon sistemlerinin hatalı çalışması. Büyük internet şirketleri, otomatik denetim sistemlerine bağımlılıkları nedeniyle kaçınılmaz olarak belli sayıda hatalı pozitif sonuçla karşılaşsalar da, son dönemdeki aşırı yasaklama sayısı dikkat çekiyor ve birçok kişi hemen yapay zekayı işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda benzer bir sorunla karşılaşan Pinterest de toplu yasaklamalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Pinterest, Mayıs ayında bu durumun "dahili bir hatadan" kaynaklandığını kabul etmiş ancak hatanın tam nedenini veya yapay zeka denetimiyle ilgili olup olmadığını açıklamamıştı.

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İŞLETMELER VE GEÇİM KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Instagram'daki bu sorunlar sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda geçimini platform üzerinden sağlayan işletmeleri de olumsuz etkiliyor. Bir Reddit kullanıcısı Paigejust, hesabının askıya alınmasıyla ilgili olarak "Bu benim geçim kaynağım, tam zamanlı işim. Müşteri bulmak için tamamen Instagram'a güveniyorum," derken, bir spor salonu sahibi CourtShaw da "Bu yasak, işimi ve sayısız saat harcadığım tüm sıkı çalışmamı, markamı, spor salonumu ve öğrencilerimi doğrudan etkiledi," ifadelerini kullandı. Bu durum, dijital platformlara bağımlı hale gelen işletmeler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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"KARİYERİMİ BİTİREN SUÇLAMA"

Daha da endişe verici olan, bazı kullanıcıların çocuk cinsel istismarı gibi ciddi suçlamalarla haksız yere yasaklandıklarını bildirmesi. Mağdurlar, bu tür suçlamaların kariyerlerini ve itibarlarını mahvedebileceğini belirterek derin bir endişe taşıdıklarını dile getiriyor.

Meta'nın iç verilerine erişim olmadan, bu son yasaklamaların tipik hatalı pozitif sayısında bir artışı temsil edip etmediğini dışarıdan söylemek zor. Ancak şu ana kadar Meta, bu sorunu kamuoyuna açıklamadı. Change.org'da başlatılan yasaklamalarla ilgili bir imza kampanyası ise 4.000'den fazla imzaya ulaşarak kullanıcıların tepkisini gözler önüne seriyor. Hatta bazı kullanıcılar, bu haksız yasaklamalar nedeniyle Meta'ya karşı toplu dava açma tehdidinde bulunuyor. Yaklaşık 200 doların üzerinde bir maliyetle TechCrunch All Stage etkinliğine katılım imkanı sunan Meta'nın, kullanıcılarının yaşadığı bu ciddi mağduriyetlere nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.