Meta’dan 10 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

Meta, yapay zeka teknolojilerine yönelik en büyük dış yatırımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığına göre şirket, yapay zeka odaklı Scale AI’a 10 milyar doları aşan bir yatırım yapma planı üzerinde çalışıyor. Bu yatırım gerçekleşirse, hem Meta’nın tarihindeki en büyük dış yapay zeka yatırımı olacak hem de özel bir şirkete bugüne kadar yapılmış en büyük yatırımlardan biri olarak kayda geçecek.

YAPAY ZEKANIN ETİKETLEME USTASI: SCALE AI

Merkezi San Francisco’da bulunan Scale AI, başta Microsoft ve OpenAI olmak üzere pek çok teknoloji devine veri etiketleme hizmeti sunuyor. Bu hizmetler, yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kritik rol oynuyor. Şirketin CEO’su Alexandr Wang liderliğinde büyüyen firma, savunma sanayisine yönelik özel projelere de imza attı. Bunlardan biri olan Defense Llama, Meta’nın geliştirdiği Llama 3 modeli temel alınarak oluşturuldu ve askeri kullanım için tasarlandı.

Scale AI, etiketleme işlemlerinin çoğunu dış kaynaklı sözleşmeli çalışanlarla yürütüyor. Bu durum, geçtiğimiz yıl ABD Çalışma Bakanlığı’nın şirket hakkında yürüttüğü soruşturmayı gündeme getirmişti. Soruşturma, çalışanların yanlış sınıflandırılıp düşük ücretle çalıştırıldığı iddialarını içeriyordu. Ancak bakanlık geçtiğimiz günlerde incelemeyi sonlandırdı.

GELİR BEKLENTİSİ KATLANARAK ARTIYOR

Scale AI, geçen yıl 870 milyon dolar gelir elde etti. Bloomberg'in ulaştığı bilgilere göre şirket, bu yıl gelirini iki katından fazla artırarak 2 milyar dolara ulaşmayı bekliyor. Bu dikkat çekici büyüme, yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

Meta, daha önce Scale AI’ın 1 milyar dolarlık F Serisi yatırım turuna da katılmıştı. Bu tur sonunda Scale AI'ın değerlemesi 13,8 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdiki potansiyel yatırım, şirketin değerini daha da yukarı çekebilir.

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ASKERİ YAPAY ZEKA VE META'NIN ROLÜ

Scale AI’ın geliştirdiği savunma amaçlı büyük dil modeli olan Defense Llama, yapay zekânın askeri alanlardaki kullanım potansiyelini de gözler önüne seriyor. Meta’nın açık kaynak Llama 3 altyapısını kullanan bu proje, teknoloji ile savunma sektörünün kesişiminde dikkat çeken bir örnek olarak öne çıkıyor.

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YATIRIMIN KÜRESEL ETKİLERİ

Meta’nın bu hamlesi, yalnızca ABD'deki yapay zeka rekabetini değil, küresel ölçekteki teknolojik dengeyi de etkileme potansiyeli taşıyor. Özellikle veri etiketleme gibi kritik altyapı süreçlerine yapılan bu boyuttaki yatırımlar, gelecekteki yapay zeka üstünlüğünü şekillendirebilir.