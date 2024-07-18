Instagram'dan ortalığı karıştıracak özellik. Günde sadece bir kere kullanılacak. Süper Beğeni

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Instagram'dan ortalığı karıştıracak özellik. Günde sadece bir kere kullanılacak. Süper Beğeni

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram’da ortalığı ayağa kaldıracak bir özellik ekleniyor. Süper beğeni özelliği hikayelerde kullanılacak ve günde sadece bir kere kullanılabilecek.

Instagram kullanıcılarının uygulamada daha çok vakit geçirmesi ve hikayeler ile olan etkileşimi artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Üzerine hali hazırda çalışılan ve yakın zamanda gelecek olan Süper Beğeni ile hikayelerde aktif bir şekilde kullanılabilecek.

Süper Beğeni kullanıcılar tarafından paylaşılan hikayeleri görüntülerken kullanılabilecek. Yeni özelliğe göre bundan sonra hikayelerin sağ alt tarafında yer alan kalp simgesine basılı tutunca süper beğeni yapabileceksiniz.

GÜNDE SADECE BİR KERE KULLANILABİLECEK

Fakat bu özelliğin fark edilmek için çok kullanılacağını öngören Instagram bu özelliği günde sadece bir kere kullanmaya izin verecek. Her 24 saatte sadece bir defa kullanılacak olan süper beğeni ile karşı tarafın kendisini özel hissettirilmesi sağlanacak.

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