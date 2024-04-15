Instagram'dan şok karar. Artık Türkiye'de olmayacak

Kaynak: mynet
Instagram'dan şok karar. Artık Türkiye'de olmayacak
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı kapsamında Türkiye'de sosyal medya platformunu kapattığını kullanıcılara mesaj atarak duyurdu.

Meta, Rekabet Kurulu kararına atıfta bulunarak Threads uygulamasını 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak kapatacağını kullanıcılarına bildirdi.

Meta tarafından yapılan açıklamada kararın Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı etkilemeyeceği aktarıldı.

Meta, Threads kullanıcılarına bildirim göndererek kullanıcıları bilgilendirdi.

Meta’nıın gönderdiği bildirim şu şekilde:

tredsresim.jpg

ALINAN KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Meta açıklamasında, "Türkiye’de Threads’i kullanan herkes, 29 Nisan’dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek. Türkiye’de Threads’i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek. Threads tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.
Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Bunu Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı nedeniyle yapıyoruz.
Rekabet Kurumu, yakınlarda Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan bir geçici tedbir kararı yayınladı. Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı, bize Türkiye’de Threads’i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads’i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz." İfadelerine yer verildi.

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