İnsülin direnci ile savaşan soğan çeşitleri hangileri

DÖRT SOĞAN ÇEŞİDİ, KAN ŞEKERİNİZİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Diyabet, dünyada milyonlarca insanın mücadele ettiği, yaşam kalitesini düşüren ve pek çok sağlık sorununa yol açan bir hastalık. Bu hastalık, vücudun kan şekerini ayarlayan insülin hormonunu yeterince üretememesi veya kullanamaması sonucu ortaya çıkar. Kan şekerinin normal seviyelerde tutulması, vücudu geri dönüşümsüz sinir zararlarından korumak için çok önemli. Ancak soğan çeşitleri, bu konuda size destek olabilir.

Bir araştırmaya göre, soğan çeşitleri, kan şekerini düşürmeye ve diyabet tedavisine katkı sağlayabilir. Araştırmada, tip 1 diyabetli hastalarda kan şekerinde belirgin azalmalar görüldüğü, tip 2 diyabetli hastalarda ise soğan tüketiminden dört saat sonra 40 mg/dl’lik azalma olduğu belirtildi.

Soğan diyabetli kişilerin tedavisinde potansiyel bir kullanım alanı bulunuyor.

Yapılan deneylerde, diyabetli üç farklı grup fareye farklı dozlarda soğan özütü verildi. Sonuçlar, günde 400 ve 600 mg/kg’lık iki doz soğan özütünün, açlık kan şekerini, başlangıç değerlerine göre sırasıyla %50 ve %35 oranında etkili bir şekilde düşürdüğünü gösterdi.

Uzmanlar konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Kan şekerini azaltmada rol oynayan bileşiklerin, anti-diyabetik etkiye sahip olan kuersetin ve kükürt bileşikleri olduğu düşünülüyor. Kuersetin adlı bir flavonoidin, ince bağırsak, pankreas, iskelet kasları, yağ dokusu ve karaciğer gibi organlardaki hücrelerle etkileşerek, vücuttaki kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu saptandı.”



