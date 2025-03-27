İnsülini dizginleyen dört mucize! Kan şekerine doğal denge

Amerika Birleşik Devletleri’nde Johns Hopkins Üniversitesi’nden endokrinolog Dr. Rita Kalyani, bitkisel kaynaklı besinlerin insülin duyarlılığını artırabileceğini vurgulayarak şunları dedi:

"Lif, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar, kan şekerindeki ani yükselişleri önleyerek insülin salınımını düzenler"

2022’de Diabetes Care dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli sebze tüketiminin tip 2 diyabet riskini %28 oranında azalttığını ortaya koydu.

Araştırmada, özellikle haşlanmış sebzelerin glisemik indeksi düşürmede etkili olduğu kanıtlandı.

DÖRT GÜÇLÜ BESİN: ISPANAK, BROKOLİ, KABAK VE KİNOA

Her biri, kan şekerini dengeleyen ve mineral depolarını destekleyen eşsiz özelliklere sahip.

Ispanak: Magnezyum ve demir açısından bir hazine. Bir porsiyon haşlanmış ıspanak (yaklaşık 180 gram), günlük magnezyum ihtiyacının %39’unu ve demir ihtiyacının %36’sını karşılıyor.

Ispanak

İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Hazel Wallace, “Ispanak, içerdiği alfa-lipoik asit ile insülin direncini azaltmada etkili bir rol oynar” dedi.

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Brokoli: Lif ve krom içeriğiyle kan şekerini sabit tutuyor. 2023’te Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir çalışma, brokolideki sülforafanın insülin hassasiyetini artırdığını gösterdi.

Brokoli

ABD’li diyetisyen Dr. Lisa Young, “Haşlanmış brokoli, glukoz metabolizmasını düzenleyerek ani şeker dalgalanmalarını engeller” diye ekledi.

Kabak: Düşük karbonhidratlı yapısıyla kan şekerini kontrol altında tutarken, demir ve magnezyumla vücudu destekliyor.

Kabak

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Nakamura, “Kabak, antioksidan içeriğiyle hem inflamasyonu azaltır hem de insülin yanıtını iyileştirir” dedi.

Kinoa: Protein ve lif zengini bu tahıl, glisemik indeksi düşük tutarak insülini baskılıyor.

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Hindistan’daki All India Institute of Medical Sciences’tan Dr. Anoop Misra, “Kinoa, magnezyumla dolu yapısıyla kan şekeri dengesini korurken kas fonksiyonlarını da güçlendiriyor” açıklamasında bulundu.

Kinoa

PRATİK VE ETKİLİ: HAŞLAYARAK TÜKETİN

Bu besinlerin gücünden tam anlamıyla faydalanmak için haşlama yöntemi öneriliyor. Haşlama, besin değerlerini korurken sindirimi kolaylaştırıyor ve glisemik yükü düşürüyor.

Örneğin, bir tabak haşlanmış ıspanak ve brokoli karışımı, günlük demir ihtiyacınızın yarısını ve magnezyum ihtiyacınızın üçte birini karşılayabilir. Kinoa ve kabak ise hem tok tutuyor hem de şeker dalgalanmalarını önledi.

Dr. Wallace, “Bu besinleri düzenli olarak haşlayıp kaşık kaşık tüketmek, hem pratik hem de etkili bir sağlık yatırımı” dedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: DOĞAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden beslenme profesörü Dr. David Jenkins, bu dört besinin diyabet yönetiminde devrim yaratabileceğini belirterek şunları dile getirdi:

"İlaçlara bağımlılığı azaltmak isteyenler için bu besinler, doğanın sunduğu birer armağan. İnsülin direncini kırmak ve mineral eksikliklerini gidermek için ideal"

Ancak uzmanlar, bu besinlerin mucizevi etkisinin düzenli tüketimle ortaya çıktığını ve aşırıya kaçmadan dengeli bir diyete entegre edilmesi gerektiğini hatırlattı.

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SON SÖZ: SOFRANIZA SAĞLIK KATIN

İnsülin direnciyle mücadele edenler ya da kan şekerini doğal yollarla dengelemek isteyenler için bu dört besin, bilimsel destekli bir çözüm sundu.

Haşlayarak hazırlayın, kaşık kaşık yiyin ve hem şekerinizi kontrol altına alın hem de demir-magnezyum depolarınızı güçlendirmeniz önerildi.