Bağırsakları yenileyen iki gizli kahraman! Kabızlığa veda ettirecek mucize besinler

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Cleveland Clinic’ten gastroenterolog Dr. Christine Lee, kolajenin bağırsak duvarını güçlendirmedeki kritik rolüne dikkat çekti.

Dr. Lee, “Kolajen, bağırsak mukozasının onarılmasında temel bir yapı taşıdır. Eksikliği, sindirim sisteminde zayıflıklara yol açabilir ve bu da kabızlığı tetikleyebilir” dedi.

2023 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, hidrolize kolajen takviyesinin 8 hafta gibi kısa bir sürede bağırsak hareketlerini düzenlediğini ve şişkinlik gibi şikayetleri azalttığını kanıtladı.

Araştırmaya katılan 40 sağlıklı bireyde, günlük 20 gram kolajen tüketiminin bağırsak sağlığını gözle görülür şekilde iyileştirdiği gözlemlendi.

Kemik suyu çorbası

İKİ GÜÇLÜ BESİN: KEMİK SUYU VE PAPAYA

Uzmanlar, bu mucizevi etkiyi doğal yollarla elde etmek için iki besini öne çıkarıyor: Kemik suyu ve papaya.

Kemik suyu, uzun süre kaynatılarak elde edilen içeriğiyle doğal bir kolajen hazinesi olarak biliniyor.

İngiltere’de beslenme uzmanı Dr. Fiona Hunter, "Kemik suyu, amino asitler ve kolajen açısından öyle zengin ki, bir bardağı kutu kutu kolajen takviyesine bedel" dedi.

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Öte yandan, papaya ise lif içeriği ve sindirimi hızlandıran papain enzimiyle kabızlığa karşı doğal bir silah.

Hindistan’daki Aligarh Ayurvedic Medical College’dan Dr. Saroj Gautam, “Papaya, bağırsakları temizleyen ve kronik kabızlığı hafifleten bir Ayurveda mucizesidir” diyerek bu meyvenin gücünü vurguladı.

Papatya

BİR BARDAKTA ÇÖZÜM: PRATİK VE ETKİLİ

Bu iki besin bir araya geldiğinde, bağırsak duvarını onaran ve kabızlığı anında gideren bir iksir ortaya çıkıyor. Bir bardak kemik suyuna eklenen birkaç kaşık papaya püresi, hem kolajen hem de lif açısından zengin bir karışım sunuyor.

Japonya’da yapılan bir 2024 araştırması, bu kombinasyonun bağırsak florasına destek olduğunu ve dışkı sıklığını artırdığını doğruladı.

Araştırmayı yöneten Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Tanaka, “Bu doğal karışım, bağırsak hareketlerini düzenlemede sentetik takviyelerden çok daha etkili” diye ekledi.

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UZMANLARDAN TAVSİYE: DOĞAL VE KALICI ÇÖZÜM

Dr. Lee, bu besinlerin düzenli tüketiminin sadece kabızlığı gidermekle kalmayıp, uzun vadede bağırsak sağlığını da koruduğunu belirtti.

Dr. Lee, "Kemik suyu ve papaya, sindirim sistemini destekleyen birer hazine. Her gün bir bardak içmek, bağırsaklarınızı adeta yeniden inşa edebilir" dedi.

Uzmanlar, hamile kadınların papaya tüketiminde dikkatli olması gerektiğini, çünkü fazla miktarda papainin risk oluşturabileceğini hatırlattı.