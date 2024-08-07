Intel hisselerinde tarihi düşüş

Intel hisseleri 50 yılın en keskin düşüşünü gerçekleştirerek en son 2013'te satıldıkları seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz çeyrekteki ekonomik sonuçlar piyasanın beklentilerini önemli ölçüde hayal kırıklığına uğratırken, şirket büyük bir düşüş açıkladı.

Intel hisseleri Cuma günü yüzde 26 kayıpla 21,48 dolardan kapandı. Bu, Intel hisseleri için şirket tarihindeki en kötü ikinci gündü; şirketin halka açılmasından üç yıl sonra, Temmuz 1974'te yüzde 31'e varan düşüş yaşandı. Endişenin piyasa değeri şu anda 100 milyar dolarının altına düşmüş durumda.

Intel hisselerindeki dramatik düşüş, Nasdaq Composite Teknoloji Endeksi'nin Cuma günü yüzde 2,43 oranında düşmesine ve dünya çapındaki sektör hisselerinde düşüşe neden oldu.

TSMC hisseleri yüzde 4,6, Samsung hisseleri ise yüzde dörtten fazla değer kaybetti.