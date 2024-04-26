Intel ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Yayımlanan veriler kapsamında, şirketin 2024’ün ilk çeyreğinde elde ettiği gelir 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 9 artarak 12,7 milyar dolar oldu. Intel, 2023’ün ocak-mart döneminde 11,7 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Intel, yılın ilk çeyreğinde 437 milyon dolarlık net zarar paylaştı. Intel, 2023’ün aynı döneminde 2,8 milyar zarar duyurmuştu.

Mikroçip üreticisinin hisse başına zararı da ilgili dönemde 9 sent olarak belirtildi. Mikroçip üreticisi, 2023’ün ilk çeyreğinde hisse başına 66 sent zarar duyurmuştu.