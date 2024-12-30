Intel yeni Arrow Lake işlemcilerinin ön siparişlerini başlattı

CES 2025 fuarına günler kala teknoloji dünyasında heyecan dorukta. Intel, bu süreci yeni ürün duyuruları ile değerlendiren firmalar arasında yer alıyor. Şirket, yeni Arrow Lake işlemcileri için Çin’de ön siparişleri başlattığını duyurdu. Ancak bu işlemcilerin global pazara sunulup sunulmayacağı konusunda net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

VideoCardz platformunun haberine göre, Intel Çin, Core Ultra 200 serisi non-K işlemciler için bugün itibarıyla ön sipariş alıyor. Bu yeni işlemcilerin piyasaya çıkış tarihi ise 13 Ocak olarak belirlendi. Core Ultra 200 non-K işlemciler, mevcut Arrow Lake işlemcilerinin hız aşırtılamayan versiyonları olarak tanımlanıyor. Intel, bu yeni serinin “yeni mimari” ve “daha iyi güç tüketimi” sunduğunu vurguluyor.

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Global Pazara Yönelik Belirsizlik

Intel’in global sosyal medya hesaplarından bu işlemcilerle ilgili herhangi bir duyuru yapılmaması, piyasaya çıkışın yalnızca Çin ile sınırlı kalabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bununla birlikte, global lansman tarihi olarak yine 13 Ocak öne çıkabilir. Şirketin CES 2025 sırasında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

Bunun yanında, başka bir Arrow Lake işlemci serisi olan Arrow Lake-H’nin de Çin ve Güney Kore’de piyasaya sürüleceği yönünde bilgiler bulunuyor. Bu iddialar, Weibo’da paylaşılan Golden Pig Upgrade Pack adlı kaynağa dayanıyor. Lion Cove ve Skymont mimarilerine dayalı bu serinin, genellikle Nvidia’nın yeni RTX 50 serisi grafik kartlarıyla birlikte kullanılması planlanıyor. Ancak oyuncuların ilgisini çeken Arrow Lake HX serisi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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Intel’in Stratejik Hamleleri

Intel’in yeni işlemcilerini ilk olarak Asya pazarında tanıtması dikkat çekici bir strateji olarak yorumlanıyor. Bu hamle, bölgesel talep ve rekabet koşulları ile ilişkilendiriliyor. Çin ve Güney Kore gibi ülkelerdeki teknoloji meraklıları, bu tür yeniliklere hızla adapte olabilme potansiyeli taşıyor.

CES 2025’te Intel’in bu yeni işlemcilerle ilgili daha kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Teknoloji dünyası, bu gelişmelerin global piyasalara nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

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