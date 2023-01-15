15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Inter'den kritik galibiyet

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 yendi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 06:46
Takip Et

Inter, Hellas Verona engelini tek golle geçti

Inter'den kritik galibiyet
+
Aa
-

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, ligde zirve iddiasını sürdürmek isteyen Inter ile küme düşme hattında yer alan Hellas Verona karşılaştı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, müsabakanın henüz başında 3. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez attı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı ve 69. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktığı maçı, Inter 1-0 kazandı.

Bu sonuçla, sahadan 3 puanla ayrılan Inter puanını 37 yaptı ve lider Napoli'yi 10 puan geriden ve 4. sıradan takibini sürdürdü.

Konuk takım ise bu sezonki 13'üncü mağlubiyetini alırken, haftayı puansız kapattı. Hellas Verona, 9 puanla 19. sırada yer aldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
2
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
3
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
5
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
6
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
7
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı
﻿Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı
﻿Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı
﻿KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alacak
﻿BOTAŞ 261 işçi alacak
﻿BOTAŞ 261 işçi alacak
﻿BOTAŞ 261 işçi alacak
﻿Bitlis Emniyet Müdürlüğü 2 personel alacak
﻿Bitlis Emniyet Müdürlüğü 2 personel alacak
﻿Bitlis Emniyet Müdürlüğü 2 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.